Tenax International, assemblea approva bilancio e rinnova organi sociali

Guareschi e Simonazzi confermati AD

(Teleborsa) - Tenax International , produttore di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, rende noto che l’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. I soci hanno approvato la proposta del Cda di riportare la

perdita netta di 2,06 milioni mediante utilizzo integrale della riserva straordinaria e della riserva copertura perdite e, per la parte residua, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.



La medesima assemblea ha poi provveduto al rinnovo delle cariche sociali. In particolare per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, è stato fissato in 5 il numero dei membri e sono stati nominati Consiglieri fino ad approvazione del bilancio 2028 i signori Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia (Presidente), Alessandro Simonazzi, Giovanni Biagi, Alessandro Sasso (consigliere indipendente) e Nadia Ramazzini (consigliere indipendente)



Al termine dell’Assemblea, si è riunito il Cda per la distribuzione delle deleghe agli amministratori esecutivi, confermando Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia nel ruolo di Presidente e Amministratore Delegato e Alessandro Simonazzi nel ruolo di Amministratore Delegato.

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