Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato +0,06%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8663. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8689, mentre il primo supporto è stimato a 0,8637.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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