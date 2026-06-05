Milano 11:36
50.186 +0,02%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
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Londra 11:37
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Francoforte 11:37
24.961 +0,06%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 4 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10.311,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.388,1. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10.283,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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