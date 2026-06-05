Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 4 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10.311,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.388,1. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10.283,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)