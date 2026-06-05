Milano 11:38
50.192 +0,03%
Nasdaq 4-giu
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Dow Jones 4-giu
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Londra 11:38
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,08% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 50.135,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,08% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,08% alle 10:30 e scambia a 50.135,32 punti.
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