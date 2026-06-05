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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,08% alle 10:30)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 50.135,32 punti
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05 giugno 2026 - 10.30
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