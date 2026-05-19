Milano 10:26
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Dow Jones 18-mag
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 48.750,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,17% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,17% alle 10:30 e scambia a 48.750,11 punti.
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