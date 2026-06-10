Milano 15:41
50.340 +0,15%
Nasdaq 15:41
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Dow Jones 15:41
50.652 -0,43%
Londra 15:41
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Francoforte 15:41
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,16% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 50.183,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,16% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,16% alle 13:00 e scambia a 50.183,32 punti.
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