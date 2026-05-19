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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,12% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 48.725,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,12% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,12% alle 13:00 e scambia a 48.725,57 punti.
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