Kering pubblica il Report d'Impatto decennale

(Teleborsa) - A dieci anni dall'annuncio della strategia del Gruppo "Crafting Tomorrow's Luxury", Kering ha pubblicato ieri, alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il proprio Report d'Impatto 2016-2025, a seguito dei regolari resoconti sui progressi compiuti in questo periodo.



Il nuovo rapporto - riporta una nota - illustra nel dettaglio il ragionamento alla base delle strategie e dei programmi personalizzati di Kering, evidenziando una selezione di iniziative a livello di Gruppo e di singoli marchi, nonché risultati misurabili e basati sui dati rispetto agli obiettivi scientificamente fondati.



Nel corso di questi dieci anni, il panorama della sostenibilità è cambiato significativamente e Kering ha costantemente affinato il proprio approccio per allinearlo agli sviluppi scientifici, alle priorità emergenti, alle normative in continua evoluzione, alle crescenti aspettative degli stakeholder e agli obiettivi globali più ampi. Di conseguenza, molti degli obiettivi originari del Gruppo si sono evoluti nel tempo e sono stati introdotti ulteriori obiettivi ambiziosi per rimanere all'avanguardia nella leadership responsabile e nell'innovazione sostenibile.



Nel corso di questo decennio, Kering si è concentrata sulla trasformazione delle ambizioni in azioni concrete e misurabili, basandosi su tre pilastri principali: PRENDERSI CURA del nostro pianeta, COLLABORARE con le persone e CREARE modelli di business innovativi a supporto di un futuro più sostenibile.

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