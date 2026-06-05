Odontoiatria digitale, "rivoluzione" Digital Smile Design: tempi di trattamento ridotti e pazienti più soddisfatti

(Teleborsa) - La trasformazione digitale del settore odontoiatrico sta accelerando con l'adozione crescente del Digital Smile Design, una metodologia che combina fotografia digitale, video, scansione 3D e progettazione assistita per ottenere un'accuratezza millimetrica nella pianificazione dei trattamenti estetici. Secondo recenti analisi di mercato, oltre il 60% dei pazienti rinuncia a trattamenti odontoiatrici complessi per paura di risultati non soddisfacenti o per l'impossibilità di visualizzare preventivamente l'esito finale, una problematica che trova ora risposta nell'innovazione tecnologica. I moderni software per la progettazione del sorriso analizzano immagini fotografiche, video e scansioni di bocca, denti, arcate, labbra e viso per creare un modello tridimensionale realistico che permette al paziente di vedere il risultato finale prima ancora di iniziare il trattamento.



"La vera rivoluzione estetica è consentita dall'integrazione della tecnologia digitale, che consente la pianificazione del risultato finale prima ancora di iniziare l'intervento" - ha spiegato il Prof. Stefano Scavia, già docente presso l'Università Statale Bicocca ed esperto in odontoiatria rigenerativa.



L'impatto di queste tecnologie sulla qualità dei trattamenti è significativo. La precisione millimetrica ottenibile attraverso questi sistemi riduce drasticamente la possibilità di errori, aumentando la predicibilità dei risultati e migliorando l'efficienza operativa e la cooperazione tra odontoiatra e laboratorio tecnico. "L'uso della Tomografia Computerizzata 3D (CBCT) e degli scanner intraorali avanzati permette una visualizzazione dettagliata dell'anatomia e una pianificazione chirurgica precisa"- ha sottolineato Scavia - evidenziando come questa precisione si traduca in interventi meno invasivi e risultati più naturali. L'integrazione tra tecnologia digitale e approcci biologici sta ridefinendo gli standard di cura. "Le tecnologie come la Chirurgia Guidata (CAD/CAM) consentono di creare protesi che non sono solo funzionali, ma anche perfettamente integrate nell'anatomia del paziente, con precisione millimetrica"- ha affermato Scavia. Un aspetto particolarmente rilevante è l'utilizzo di materiali innovativi in combinazione con la progettazione digitale. "Vengono utilizzati materiali dentali di ultima generazione, come le ceramiche ibride o i compositi nanotecnologici. Questi offrono una resa estetica eccellente e un colore naturale, rendendo i restauri praticamente indistinguibili dai denti naturali"- ha evidenziato il docente.



Il mercato delle tecnologie digitali in odontoiatria è in rapida espansione. Le proiezioni indicano una crescita annuale del 15-20% nei prossimi cinque anni, trainata dalla crescente domanda di trattamenti personalizzati e dalla necessità di ottimizzare i processi clinici. Gli studi odontoiatrici che adottano queste tecnologie riportano un aumento della soddisfazione dei pazienti del 40% e una riduzione dei tempi di trattamento del 30%. La riduzione dei costi operativi, ottenuta attraverso l'ottimizzazione dei processi e la diminuzione degli errori, si traduce in prezzi più competitivi per i pazienti finali, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure odontoiatriche di qualità.



Le prospettive per i prossimi anni indicano una completa digitalizzazione del workflow odontoiatrico, dalla diagnosi alla realizzazione protesica, con l'intelligenza artificiale che sta iniziando a essere integrata nei software di progettazione per analisi predittive sempre

più accurate. "Il paziente, grazie alle tecnologie digitali, può spesso visualizzare l'anteprima del suo futuro sorriso, aumentando la fiducia e la soddisfazione nel risultato", ha concluso Scavia.



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