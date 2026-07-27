Argenx acquisirà Forte Biosciences per 2,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - argenx , azienda farmaceutica belga-olandese quotata su Euronext e Nasdaq, ha raggiunto un accordo definitivo in base al quale acquisirà Forte Biosciences , quotata sul Nasdaq, per 77 dollari per azione in contanti, per un equity value totale di circa 2,2 miliardi di dollari. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato la transazione. L'acquisizione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura.



FB102, il programma principale di Forte Biosciences, amplia il portafoglio di farmaci immunologici innovativi di argenx, aggiungendo un anticorpo anti-CD122, il primo della sua classe, con prova di concetto clinica per la vitiligine e la celiachia e potenziale per il trattamento di diverse malattie autoimmuni.



"La nostra strategia Vision 2030 è ben definita e procede secondo i piani, e i nostri motori di ricerca, sviluppo e commercializzazione stanno generando un valore concreto per i pazienti - ha dichiarato Karen Massey, CEO di argenx - L'acquisizione di Forte Biosciences consolida queste solide basi e promuove la nostra ambizione di essere l'azienda leader nell'innovazione immunologica del futuro. L'aggiunta di FB102 al nostro portfolio si allinea perfettamente con la filosofia di argenx: biologia convincente, solida validazione clinica e ampio potenziale per rispondere alle esigenze dei pazienti".

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