Lululemon Athletica delude il mercato e taglia le stime annuali, titolo in rosso

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo Lululemon Athletica che perde terreno, mostrando una discesa del 7,44%, dopo aver rivisto al ribasso le previsioni di utile per l'intero anno, citando condizioni di mercato più difficili e alcune criticità operative che stanno influenzando la performance del business. Il gruppo ha inoltre comunicato una stima sugli utili del secondo trimestre inferiore alle aspettative del mercato.



Il distributore di abbigliamento tecnico sportivo ha riportato risultati contrastanti per il primo trimestre dell'esercizio 2026, evidenziando una crescita dei ricavi ma una significativa contrazione della redditività. Ne3i tre mesi conclusi il 3 maggio 2026, i ricavi netti sono aumentati del 4% su base annua raggiungendo 2,5 miliardi di dollari. Tuttavia, la crescita è stata sostenuta principalmente dai mercati internazionali, dove il fatturato è salito del 22%, mentre nelle Americhe i ricavi sono diminuiti del 3%.



Le vendite comparabili sono cresciute dell'1%, ma il dato nasconde una marcata divergenza geografica: le vendite a parità di perimetro sono scese del 5% nelle Americhe, mentre sono aumentate del 13% sui mercati internazionali.



Sul fronte della redditività, l'utile lordo è diminuito del 3% a 1,3 miliardi di dollari, con il margine lordo sceso di 410 punti base al 54,2%. Ancora più marcato il calo dell'utile operativo, che si è contratto del 37% a 276,9 milioni di dollari. Il margine operativo è sceso all'11,2% dal 18,5% registrato un anno prima.



L'utile per azione diluito si è attestato a 1,69 dollari, in netto calo rispetto ai 2,60 dollari dello stesso periodo del 2025.



La direttrice finanziaria e co-amministratrice delegata ad interim Meghan Frank ha sottolineato che l'azienda ha registrato alcuni segnali positivi nel mercato nordamericano, tra cui un miglioramento sequenziale delle vendite a prezzo pieno. Tuttavia, ha riconosciuto l'esistenza di fattori avversi che hanno spinto il management a rivedere le prospettive per l'intero esercizio.



Anche il co-amministratore delegato ad interim André Maestrini ha evidenziato i progressi compiuti nell'espansione internazionale e nel rafforzamento dell'offerta di prodotto, pur ammettendo che resta ancora molto lavoro da fare per rilanciare la crescita e sfruttare appieno il potenziale del marchio.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend del distributore di abbigliamento tecnico sportivo rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Lo status tecnico di Lululemon Athletica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 111,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 118,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 106,8.

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