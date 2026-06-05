Pesante sul mercato di New York Lululemon Athletica

(Teleborsa) - A picco il distributore di abbigliamento tecnico sportivo , che presenta un pessimo -8,25%.



Lo scenario su base settimanale di Lululemon Athletica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Lululemon Athletica evidenzia un declino dei corsi verso area 110,7 USD con prima area di resistenza vista a 117,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 106,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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