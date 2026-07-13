Milano 13:31
52.802 +0,36%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 13:31
10.496 -0,01%
Francoforte 13:31
25.119 +0,21%

Consob, anche nel 2025 sono diminuite le ricerche degli analisti sui titoli quotati in Italia

Finanza
Consob, anche nel 2025 sono diminuite le ricerche degli analisti sui titoli quotati in Italia
(Teleborsa) - Nel 2025 i soggetti abilitati (intermediari italiani e intermediari esteri con succursale in Italia) hanno trasmesso alla Consob quasi 11.500 studi (-4% circa rispetto al 2024) relativi a emittenti quotati in Italia, di cui circa il 32% di tipo monografico. È quanto emerge dalla relazione per l'anno 2025 di Consob con riferimento all'attività di vigilanza relativa alla diffusione delle raccomandazioni di investimento (definite anche studi o ricerche).

Inoltre, gli studi di tipo monografico risultano prodotti in prevalenza da soggetti abilitati italiani (58,9% del totale). Si conferma la netta prevalenza - sebbene in diminuzione rispetto all'anno prima - di studi con raccomandazione buy (60,7% del totale), a fronte di solo l'1,7% di giudizi sell e 37,6% di giudizi hold.

L'attività di monitoraggio e vigilanza ha riguardato anche le informazioni diffuse tramite social media e altri canali online al fine di individuare contenuti potenzialmente riconducibili a raccomandazioni di investimento ai sensi del Regolamento UE sulla Market Abuse Regulation - MAR. L'analisi ha riguardato, in particolare, sia potenziali violazioni delle disposizioni in materia di fair presentation e disclosure dei conflitti di interesse, sia l'eventuale sussistenza di fattispecie riconducibili ad abusi di mercato.

Nel corso dell'anno è stato anche intensificato il monitoraggio sulla diffusione delle informazioni relative ai fattori ESG, presenti con sempre maggiore frequenza all'interno degli studi societari. La relativa attività di vigilanza ha riguardato, oltre a profili di fair presentation delle raccomandazioni di investimento riferiti anche a informazioni sui fattori ESG, il confronto tra l'informativa primaria sui medesimi profili diffusa dagli emittenti quotati e quella derivata contenuta nelle raccomandazioni di investimento.
Condividi
```