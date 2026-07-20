Transizione 5.0, Mimit: firmato decreto direttoriale, da domani via comunicazioni conferma investimenti

(Teleborsa) - Il Mimit ha firmato il decreto direttoriale che dà avvio, da domani 21 luglio, alla presentazione delle comunicazioni di conferma dell'investimento previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0, in attuazione del decreto firmato il 7 maggio 2026 dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.



La funzionalità è operativa sulla piattaforma informatica gestita dal GSE. Le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione preventiva potranno accedere tramite l'Area Clienti del sito del GSE per compilare e inviare la comunicazione di conferma, che dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato, oltre agli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili.



La comunicazione di conferma non potrà riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva.





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