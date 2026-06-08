Corning balza nel pre-mercato su accordo multimiliardario con Amazon per fornitura di fibra ottica

(Teleborsa) - Il titolo Corning avanza del 9% nelle contrattazioni pre-mercato a Wall Street dopo che Amazon ha annunciato lunedì un accordo multimiliardario per la fornitura di fibra ottica, cavi e soluzioni di connettività che alimentano la crescente infrastruttura di data center di Amazon negli Stati Uniti.



L'investimento creerà 1.000 nuovi posti di lavoro altamente qualificati negli stabilimenti produttivi di Corning in Carolina del Nord e sosterrà centinaia di ulteriori posti di lavoro nel settore edile per l'ampliamento degli impianti di Corning.



Attraverso l'accordo, Amazon collaborerà con Corning a un nuovo programma che amplierà il suo programma di formazione per tecnici della fibra ottica con il Catawba Valley Community College, al fine di formare studenti per carriere nella produzione di fibra ottica e ruoli tecnici correlati. Il programma offre formazione pratica e corsi che amplieranno il bacino di talenti e offriranno percorsi verso ruoli tecnici ben retribuiti. Queste iniziative contribuiranno a rafforzare la catena di approvvigionamento nazionale e la base manifatturiera statunitense, supportando al contempo la regione e lo stato nell'espansione della densificazione della fibra ottica in ambito residenziale e commerciale.



L’accordo si basa sull’impegno già esistente di Amazon nel North Carolina, dove la società ha investito oltre 20 miliardi di dollari dal 2010, creando più di 26.000 posti di lavoro in tutto lo stato. L’anno scorso Amazon ha annunciato piani per investire ulteriori 10 miliardi di dollari nel North Carolina per espandere l’infrastruttura di cloud computing.

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