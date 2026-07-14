Datrix, Aramix e Femo Gas avviano accordo quadro per portare AI negli impianti di biometano

(Teleborsa) - Datrix , società quotata su Euronext Growth Milan a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali di intelligenza artificiale, annuncia l'avvio di un accordo quadro tra Aramix - controllata del gruppo specializzata in soluzioni AI per l'industria - e Femo Gas, realtà di riferimento nella progettazione e gestione di impianti per la produzione di biometano. L'obiettivo è sviluppare una piattaforma intelligente per il monitoraggio, l'ottimizzazione e il supporto operativo degli impianti, applicando tecnologie di Digital Twin, Prognostics and Health Management e Prescriptive Analytics con un approccio scalabile ed estendibile all'intera piattaforma impiantistica di Femo Gas.



Il progetto prevede lo sviluppo di modelli digitali capaci di simulare i processi produttivi, con particolare attenzione alla digestione anaerobica e all'ottimizzazione della resa energetica, per supportare gli operatori nell'individuazione delle migliori condizioni di esercizio. La finalità è duplice: massimizzare l'efficienza produttiva ottimizzando in modo dinamico i parametri operativi e la dieta del digestore, e ridurre i fermi non pianificati grazie a strumenti predittivi capaci di individuare anomalie e stimare il rischio di guasto.



"Questo progetto rappresenta pienamente il tipo di Intelligenza Artificiale in cui crediamo: non AI generica o sperimentale, ma AI industriale capace di entrare nei processi, nei dati e nelle decisioni operative delle aziende", ha dichiarato Mauro Arte, Co-founder di Datrix e CEO di Aramix. "Con Femo Gas portiamo questo approccio in un ambito strategico come il biometano, lavorando su impianti e filiere produttive reali", ha sottolineato.



Simone Vecchiarello (Chief Security Officer) e Claudio Fabbri (Chief Technical Officer) di Femo Gas hanno aggiunto: "La collaborazione nasce con un obiettivo preciso: mettere le tecnologie più avanzate al servizio dell'agricoltura e, in particolare, degli allevamenti, favorendo l'adozione di fonti rinnovabili e sostenibili".

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