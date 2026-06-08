EPH Invest fornisce ulteriori informazioni in vista dell'assemblea

EPH Invest

Primo asset – complesso residenziale ubicato in Kostenholf, 95355 Presseck (Baviera), il cui valore risultante dalla perizia e dalla documentazione assicurativa, basato sui titoli di proprietà disponibili, è stato determinato in Euro 28.800.000 alla data del 15 novembre 2021;

Secondo asset – complesso costituito da tre edifici residenziali siti in Bismarckstraße 86-90, Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlino, per una superficie complessiva di 7.643 metri quadrati, il cui valore, determinato sulla base dei titoli di proprietà e delle valutazioni assicurative disponibili, è stato stimato in Euro 82.950.000 alla data del 2 dicembre 2021.

(Teleborsa) - Facendo seguito alla richiesta, da parte della Consob, dida mettere a disposizione del pubblico in occasione dell'rende noto, tra l'altro, quanto segue.Le, denominate "Terragarda GmbH Covered Bonds 4.25% NTS 30/04/2029 EUR", si legge in una nota - sono state emesse da Terragarda GmbH e sono negoziate sul mercato Vienna MTF, gestito da Wiener Börse AG. Tali strumenti finanziari presentano una scadenza al 30 aprile 2029, una cedola a tasso fisso pari al 4,25% annuo e un valore nominale unitario di Euro 1.000.Alla data del 31 dicembre 2025,, corrispondenti a un valore nominale complessivo pari a Euro 2.105.000, ricevute nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale riservato sottoscritta da RONA Limited Company.Inoltre, tali obbligazioni risultano assistite da. Sulla base della documentazione disponibile presso la Società, gli asset immobiliari costituiti in garanzia (pledged properties) a beneficio dei portatori delle obbligazioni presentano un valore complessivo di stima iniziale pari a Euro 111,75 milioni.In particolare, ilSecondo quanto emerge dalla documentazione esaminata, tali, con particolare riferimento al progetto denominato "Proton Therapy Centre", finalizzato alla realizzazione di un centro medico specializzato nella terapia protonica per il trattamento oncologico e di una struttura ricettiva destinata all'ospitalità dei pazienti e dei relativi accompagnatori.Con riferimento, poi, al rilievochiuso al 31 dicembre 2025 da parte della Società di Revisione, successiva ad analoghe conclusioni formulate con riferimento al bilancio d'esercizio 2024 e alla relazione finanziaria semestrale 2025, la società ritiene opportuno evidenziare come, successivamente alla data di riferimento del bilancio, sianorispetto al contesto gestionale e patrimoniale che caratterizzava i precedenti esercizi.In particolare, la Società ritiene che le conclusioni formulate dalla Società di Revisione sul bilancio al 31 dicembre 2025esistente alla data di chiusura dell'esercizio. In tale momento, infatti, la Società si trovava in una condizione di rilevante tensione patrimoniale e finanziaria, caratterizzata da un patrimonio netto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile, nonché da una limitata operatività e dalla presenza di passività pregresse.La Società evidenzia tuttavia che tale situazione è stata successivamente interessata da eventi di natura straordinaria e strutturale che ne hanno modificato significativamente i presupposti.