EPH Invest, Cda il 31 luglio per esecuzione accordo transattivo con GGHL e Negma

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di EPH Invest è convocato per il 31 luglio 2026 per deliberare l'emissione delle azioni a servizio della conversione dei crediti prevista dall'accordo transattivo sottoscritto con Global Growth Holding Limited ("GGHL") e Negma Group

Investment ("Negma").



Nel corso della medesima riunione è prevista la deliberazione che, previo esercizio della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 28 aprile u.s., riguarderà l’emissione di azioni di nuova emissione a beneficio dei creditori, tra cui anche amministratori e collaboratori della Società, che avranno aderito alla proposta di convertire in tutto o in parte il credito maturato fino al 2025 in azioni EPH Invest. Tale operazione al fine di ridurre le relative esposizioni debitorie senza gravare sulla liquidità societaria.



(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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