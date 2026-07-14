Racing Force: il CdA approva il nuovo Piano di Stock Grant 2026-2028

(Teleborsa) - Racing Force , società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di

sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato la proposta all’Assemblea di adottare un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Grant 2026-2028", destinato ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, nonché a taluni dipendenti e consulenti della Società e/o del Gruppo.



Il Piano, spiega una nota, si sviluppa su un periodo di tre esercizi (2026-2028) e prevede la possibilità per i Beneficiari di maturare, a titolo gratuito, diritti a ricevere azioni ordinarie della Società, per un massimo complessivo di n. 1.000.000 azioni, suddivisi in tre tranches, una per ciascun esercizio coperto dal Piano. La maturazione dei diritti è correlata al raggiungimento di obiettivi di performance di Gruppo relativi a un incremento (i) dell’EBITDA adjusted consolidato, (ii) dell’Operating Cash Flow consolidato e (iii) del Free Cash Flow consolidato, con il raggiungimento dell’obiettivo relativo all’EBITDA adjusted quale condizione abilitante per la maturazione dei diritti collegati agli altri due parametri. Il termine di maturazione per tutti i diritti assegnati è unico e coincide con il 31 dicembre 2028.



L’adozione del Piano sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti.



In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto all’Assemblea il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, ad aumentare il capitale sociale sino all’importo massimo complessivo del 10% del capitale preesistente alla data del primo esercizio della delega, anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita. Il conferimento della nuova delega avverrà previa revoca, per la parte non eseguita, della delega conferita dall’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2023, con conseguente proposta di modifica dell’art. 5.1 dello statuto sociale. La nuova delega potrà essere utilizzata, tra l’altro, anche a servizio del Piano di Stock Grant 2026-2028.



Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, in data da definirsi.

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