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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Media
Giornata di guadagni per l'indice del settore Media europeo, che continua la giornata a 278,71 punti.
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