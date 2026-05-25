Francoforte: acquisti a mani basse su MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di motori aeronautici, che mostra una salita bruciante del 5,64% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MTU Aero Engines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di MTU Aero Engines si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 316,2 Euro. Supporto stimato a 308,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 323,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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