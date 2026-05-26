Francoforte: calo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di motori aeronautici, che sta segnando un calo dell'1,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, MTU Aero Engines è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 312,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 305,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 320.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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