Francoforte: calo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di motori aeronautici , che sta segnando un calo dell'1,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MTU Aero Engines più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, MTU Aero Engines è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 312,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 305,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 320.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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