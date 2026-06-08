Mercato americano parte positivo nella settimana di SpaceX

(Teleborsa) - Avvio di settimana in frazionale rialzo per Wall Street
, mentre tra gli investitori cresce l'attesa per la mega IPO di SpaceX
. La società di razzi e satelliti di Elon Musk punta a raccogliere 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.750 miliardi di dollari, con il prezzo atteso per l’11 giugno e le azioni in negoziazione sul Nasdaq dal giorno successivo. Intanto, l’azienda tecnologica Bending Spoons
ha annunciato lunedì di avere fatto domanda alla SEC per la quotazione al Nasdaq
.
Tra gli annunci societari, di rilievo gli accordi plurimiliardari di Corning
con Amazon
per fornitura di fibra ottica
e di Nurix Therapeutics
con Roche per licenza e collaborazione per farmaco oncologico
. Inoltre, Campbell's
e Honeywell
hanno confermato le previsioni per il 2026.
Sugli scudi il settore tech sostenuto dalla notizia secondo cui Trump
ha affermato di aver discusso un accordo con importanti laboratori di intelligenza artificiale in cui il governo federale
"diventerebbe essenzialmente un partner delle aziende
". Bene i produttori di chip come Micron
e Marvell
, ma anche AMD
e Intel
.
Sulle prime rilevazioni, il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.435 punti. Balza in alto il Nasdaq 100
(+1,56%); come pure, in denaro l'S&P 100
(+0,89%).