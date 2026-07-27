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Wall Street tonica con allentamento tensioni in Medioriente e calo del petrolio

Commento, Finanza
Wall Street tonica con allentamento tensioni in Medioriente e calo del petrolio
(Teleborsa) - Seduta tonica a Wall Street con gli investitori fiduciosi su un miglioramento della situazione in Medioriente.

Il Dow Jones guadagna l'1,09%, a 52.515 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 in rialzo dello 0,74%.

Sale il Nasdaq 100 (+0,84%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+0,76%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,71%), beni di consumo secondari (+1,33%) e finanziario (+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,30%.

Il sentiment beneficia dell'allentamento dei timori di inflazione dopo la tregua di fatto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto crollare i prezzi del petrolio.

Parallelamente, resta l'attenzione sugli importanti appuntamenti di questa settimana a partire dalle trimestrali delle big tech Microsoft e Meta in uscita mercoledì, Apple e Amazon di giovedì oltre che sui titoli legati all'intelligenza artificiale in scia all'ipo boom del produttore di chip di memoria CXMT che ha registrato un'impennata fino al 535% al suo esordio alla Borsa di Shanghai.

Focus infine sugli annunci della Federal Reserve di mercoledì con i mercati che si aspettano tassi fermi al 3,50%-3,75%.

Dall'agenda macro, sono intanto migliorati meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani di giugno, evidenziando un +0,3% su base mensile dopo il -4% del mese precedente (dato rivisto da -4,5%). Le stime di consensus indicavano un +1,6%. Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, ha segnato un +0,6% rispetto al +1,8% del mese precedente (rivisto da +1,3%) e si confronta con un +0,9% previsto.

Atteso alle 16:30 il dato dell'indice FED di Dallas.
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