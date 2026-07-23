RedFish, ricavi consolidati salgono a 37 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi consolidati pari a 37,04 milioni di euro nel primo semestre del 2026, in crescita dell'8,9% rispetto a 34 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.



L'incremento è principalmente riconducibile al consolidamento del fatturato relativo al periodo gennaiogiugno 2026 di: Movinter, pari complessivamente a 14,88 milioni di euro (+4,06% rispetto al 30 giugno 2025); Six Italia, società controllata da Movinter che è titolare del 75% del suo capitale sociale, che ha apportato un fatturato complessivo pari a 7,47 milioni di euro (-4,23%); S.A.I.E.P., società controllata al 100% da Movinter, che ha apportato un fatturato pari a 14,41 milioni di euro (+23,16%); -0,28 milioni di euro riferiti ai ricavi della società.



Il backlog totale consolidato di Movinter, unitamente a quello delle controllate Six Italia e SAIEP, inteso come ordini firmati da clienti terzi alla data di riferimento e ancora da evadere, risulta pari al 30 giugno 2026 a 112,12 milioni di euro, di cui circa il 30,8% relativo al 2026 e il restante 69,2% agli anni successivi. Del totale del backlog consolidato, 48,72 milioni di euro sono riferibili a Movinter (di cui circa il 29,3% relativo al 2026 e il restante 70,7% agli anni successivi), 26,54 milioni di euro a Six Italia (di cui circa il 27,5% relativo al 2026 e il restante 72,5% agli anni successivi), mentre i restanti 36,85 milioni di euro sono riferibili a SAIEP (di cui circa il 35% relativo al 2026 e il restante 65% agli anni successivi).



"I numeri che hanno caratterizzato il primo semestre del 2026 vedono una performance del gruppo Movinter, unitamente alle controllate Six Italia e SAIEP, con una buona crescita complessiva, nonostante il periodo di estrema incertezza del mercato, a conferma della validità del progetto industriale - ha commentato Paolo Pescetto, founder e presidente di RFLTC - Movinter è ormai percepita come player di riferimento nel segmento industriale italiano, mercato che deve essere valorizzato, supportando in particolare quelle PMI che contribuiscono maggiormente al settore, consentendo maggiore flessibilità per affrontare le turbolenze dei mercati. Per tale motivo si valuterà un processo di apertura del capitale al fine di accelerare l'attività di M&A, così da consolidare i volumi e completare la gamma dell'offerta".



"I dati certificano l'importante lavoro fatto in questi anni di selezione e investimento sulle società target, di individuazione di settori resilienti e ad elevato potenziale - ha aggiunto Andrea Rossotti, founder e AD di RFLTC - In particolare, sul gruppo Movinter, con il lavoro del nostro Investment Manager e AD del gruppo, Simone Lo Giudice, si stanno manifestando quelle sinergie industriali tra le società del gruppo che sono alla base del progetto, oltre ad una accelerazione della strategia di crescita e aggregazione con l'obiettivo di avvicinare un giro d'affari pari a 100 milioni".

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