Borse europee positive con focus sulle trimestrali, a Milano corre Eni

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee
, nonostante Tokyo e Seul abbiamo esteso i cali con un sell-off generalizzato a causa delle preoccupazioni relative alle valutazioni delle aziende nel settore dell'intelligenza artificiale e alla questione se gli ingenti investimenti produrranno effettivamente dei rendimenti, in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di importanti aziende tecnologiche. I risultati trimestrali di Microsoft
e Meta
, membri delle "Magnifiche Sette", previsti per la giornata odierna, rappresenteranno un test cruciale per il settore dell'AI
, dopo che Alphabet
e Tesla
hanno allarmato gli investitori la scorsa settimana con i loro report negativi sui flussi di cassa.
Intanto, sono tante anche le aziende europee che hanno diffuso i conti
questa mattina. Nel settore bancario, Deutsche Bank
ha registrato
un aumento del 10% dell'utile del secondo trimestre, contro previsioni di un calo, grazie alla solidità della sua divisione di investment banking; UBS
ha registrato
un aumento del 17% degli utili nel secondo trimestre, superiori alle aspettative, e ha annunciato un nuovo buyback da 3 miliardi di dollari. Nel lusso, Hermès
ha annunciato
una leggera accelerazione della crescita nel secondo trimestre, grazie all'attenuarsi dell'impatto del conflitto in Medio Oriente e alla ripresa del turismo in Francia.A Piazza Affari focus su Eni
, che ha chiuso
il secondo trimestre con utile netto adjusted più che raddoppiato a 2,33 miliardi di euro, spinto dal rialzo del prezzo del petrolio, incrementando il programma di buyback a 3,4 miliardi di euro e affermando che valuterà un dividendo straordinario a ottobre.
Per quanto riguarda la politica monetaria, la riunione della Fed
di questa sera viene definita dagli operatori "live"
, ovvero caratterizzata da un livello di incertezza insolitamente elevato, anche per scelta precisa della nuova gestione Warsh, che ha progressivamente eliminato la forward guidance e preferisce mantenere aperte tutte le opzioni fino all'ultimo momento. Un rialzo di 25 punti base sarebbe una sorpresa, ma non è del tutto escluso.
Sul fronte geopolitico, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno sferrato attacchi in Iraq contro gruppi sostenuti dall'Iran
, affermando
che questi erano responsabili degli attacchi con droni contro gli impianti petroliferi sauditi. Gli attacchi a vicenda hanno posto fine a una breve tregua nei combattimenti. Intanto, l'Oman ha proposto un nuovo accordo regionale volto a risolvere il conflitto sullo Stretto di Hormuz, attraverso il quale prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,14. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.046,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,59%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +81 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,93%. Tra le principali Borse europee
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,21%, composta Londra
, che cresce di un +0,49%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%.
Il listino milanese
mostra un guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,61%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 54.576 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,12%); con analoga direzione, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,19%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza ENI
(+4,47%), Moncler
(+3,00%), Stellantis
(+2,62%) e Telecom Italia
(+1,84%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Lottomatica
, che prosegue le contrattazioni a -1,90%. Deludente Banca Mediolanum
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca DiaSorin
, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%. Discesa modesta per STMicroelectronics
, che cede un piccolo -0,55%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+3,87%), Piaggio
(+2,83%), Safilo
(+2,44%) e Reply
(+1,30%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -2,10%. Pensosa Banca Generali
, con un calo frazionale dell'1,38%. Tentenna WIIT
, con un modesto ribasso dello 0,86%. Giornata fiacca per SOL
, che segna un calo dello 0,82%.