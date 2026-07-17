Intermediari, Fineco domina l'azionario e gli ETF: i dati AMF sul primo semestre

Banca Akros e Intesa al top sui bond

(Teleborsa) - Fineco è il primo intermediario sia per volumi scambiati (con una quota di mercato del 34,3%) sia per numero di operazioni (quota del 33,4%) sul mercato azionario italiano nel primo semestre 2026. È quanto emerge dai dati di AMF Italia - Associazione Intermediari Mercati Finanziari, che considera gli scambi su Euronext Milan, Euronext Growth Milan, Equiduct, Tradeweb, Vorvel e gli internalizzatori sistematici italiani eventualmente gestiti. Guardando sempre alle classifiche conto terzi aggregate, Banca Akros conquista il primo posto nei bond per volumi con il 29,4%, mentre Intesa Sanpaolo guida per numero di operazioni con il 29,6%. Negli ETF è ancora Fineco il leader assoluto sia nei volumi (20,5%) sia per numero di operazioni (32,2%).



Guardando a Borsa Italiana e alle classifiche conto terzi, per i singoli mercati i leader sono i seguenti: Fineco con prima posizione su Euronext Milan Domestic (16,05%), ETFplus (21,22%), Mini Futures su Indice (41,33%) e Micro Futures su Indice (47,29%); Intesa Sanpaolo con prima posizione su Euronext Growth Milan (25,33%), DomesticMOT (23,91%), Euronext Access Milan (50,39%), EuroTLX (29,95%), SeDeX (50,97%), Opzioni su Indice (12,19%) e Futures su Azioni (0,15%); Banca Akros con prima posizione su EuroMOT (33,08%); Morgan Stanley con prima posizione su Futures su Indice (9,39%) e Opzioni su Azioni (6,64%). Considerando invece il conto proprio: Intesa Sanpaolo è prima su Euronext Milan Domestic (1,93%), Euronext Access Milan (41,31%), SeDeX (31,38%) e Opzioni su Azioni (12,83%); Intermonte SIM è prima su Euronext Growth Milan (22,95%) e Opzioni su Indice (1,83%); Banca Sella è prima su DomesticMOT (17,41%), EuroMOT (33,84%), ETFPlus (4,53%), Mini Futures su Indice (2,68%) e Micro Futures su Indice (21,28%); Fineco è prima su Futures su Indice (1,27%); UBS è prima su Futures su Azioni (11,43%).



Complessivamente i mercati si sono dimostrati vivaci nel primo semestre dell'anno. Sull'azionario, Euronext Milan Domestic ha registrato una crescita dei controvalori totali (+18,6%), a fronte di una leggera flessione del numero di operazioni (-5%), mentre Euronext Growth Milan un incremento moderato dei controvalori totali (+2,8%), ma contrazione significativa delle operazioni (-21,2%).



Per quanto riguarda i bond, DomesticMOT ha mostrato un tend positivo con controvalori totali a +11,1% e operazioni a +2,2%, EuroMOT una performance in calo, con controvalori totali a -5,7% e operazioni a -19%, mentre Euronext Access Milan una diminuzione dei controvalori totali (-12%), ma solida crescita del numero di operazioni (+28%).



Ottimi dati su ETF e Certificates: ETFplus è il comparto in assoluto più brillante del semestre, con un'impennata del +60,4% nei controvalori totali e del +72,9% nelle operazioni; Vorvel Certificates mostra una performance eccellente, con controvalori totali in crescita del +30,9% e contratti aumentati del +67,4%; SeDeX vede un solido incremento a due cifre sia per i controvalori totali (+13,4%) sia per il numero di operazioni (+9,8%); su Tradeweb (ETF Italiani c/terzi), nel primo periodo di rilevazione nel rapporto, si registrano 9,3 miliardi di euro scambiati su oltre 216.000 operazioni.

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