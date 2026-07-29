Borse europee deboli, a Milano bene Eni e Nexi dopo i conti

(Teleborsa) - Dopo un'apertura in rialzo, si indebolisce la seduta della Borse europee
, dopo che stamattina Tokyo e Seul hanno esteso i cali di ieri a causa delle preoccupazioni relative alle valutazioni delle aziende nel settore dell'intelligenza artificiale e alla questione se gli ingenti investimenti produrranno effettivamente dei rendimenti, in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di importanti aziende tecnologiche. I risultati trimestrali di Microsoft
e Meta
, membri delle "Magnifiche Sette", previsti per la giornata odierna, rappresenteranno un test cruciale per il settore dell'AI
, dopo che Alphabet
e Tesla
hanno allarmato gli investitori la scorsa settimana con i loro report negativi sui flussi di cassa.
Intanto, sono tante anche le aziende europee che hanno diffuso i conti
questa mattina. Nel settore bancario
, Deutsche Bank
ha registrato
un aumento del 10% dell'utile del secondo trimestre, contro previsioni di un calo, grazie alla solidità della sua divisione di investment banking; UBS
ha registrato
un aumento del 17% degli utili nel secondo trimestre, superiori alle aspettative, e ha annunciato un nuovo buyback da 3 miliardi di dollari. Nel lusso
, Hermès
ha annunciato
una leggera accelerazione della crescita nel secondo trimestre, grazie all'attenuarsi dell'impatto del conflitto in Medio Oriente e alla ripresa del turismo in Francia.A Piazza Affari focus su Eni
, che ha chiuso
il secondo trimestre con utile netto adjusted più che raddoppiato a 2,33 miliardi di euro, spinto dal rialzo del prezzo del petrolio, incrementando il programma di buyback a 3,4 miliardi di euro e affermando che valuterà un dividendo straordinario a ottobre. Bene anche Nexi
, che ha confermato
la guidance dopo la solida generazione di cassa nel primo semestre.
Per quanto riguarda la politica monetaria, la riunione della Fed
di questa sera viene definita dagli operatori "live"
, ovvero caratterizzata da un livello di incertezza insolitamente elevato, anche per scelta precisa della nuova gestione Warsh, che ha progressivamente eliminato la forward guidance e preferisce mantenere aperte tutte le opzioni fino all'ultimo momento. Un rialzo di 25 punti base sarebbe una sorpresa, ma non è del tutto escluso.
Sul fronte geopolitico, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno sferrato attacchi in Iraq contro gruppi sostenuti dall'Iran
, affermando
che questi erano responsabili degli attacchi con droni contro gli impianti petroliferi sauditi. Gli attacchi a vicenda hanno posto fine a una breve tregua nei combattimenti. Intanto, l'Oman ha proposto un nuovo accordo regionale volto a risolvere il conflitto sullo Stretto di Hormuz, attraverso il quale prima della guerra transitava circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.037 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,63%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +81 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,94%. Tra gli indici di Eurolandia
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,21%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,13%, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,55%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 51.646 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 54.205 punti, sui livelli della vigilia. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,56%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,07%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+5,04%), Nexi
(+3,11%), Moncler
(+2,21%) e Stellantis
(+1,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Lottomatica
, che continua la seduta con -3,23%. Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -2,65%. Sotto pressione Leonardo
, con un forte ribasso del 2,13%. Soffre STMicroelectronics
, che evidenzia una perdita dell'1,97%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Piaggio
(+4,09%), Fiera Milano
(+3,73%), Ferragamo
(+3,08%) e Reply
(+2,31%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -3,30%. Preda dei venditori Carel Industries
, con un decremento del 2,62%. Si concentrano le vendite su Banca Generali
, che soffre un calo del 2,38%. Vendite su SOL
, che registra un ribasso dell'1,80%.