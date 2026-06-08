Safilo avvia buyback fino a 20 milioni di euro

(Teleborsa) - Safilo , società controllata da Safilo Group, a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2026, ha conferito mandato a Kepler Cheuvreux, in qualità di intermediario qualificato, per dare avvio, a partire da oggi 8 giugno 2026 - in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle singole operazioni e nel rispetto della normativa applicabile e del dettato della delibera assembleare – al programma di acquisto di azioni ordinarie della Società per conto di Safilo S.p.A..



In continuità con il programma di acquisto di Azioni lanciato nel 2025, il nuovo Programma mira a rafforzare il magazzino di Azioni, preservando flessibilità operativa per eventuali impieghi futuri.



L’acquisto di Azioni nell’ambito del Programma potrà avere ad oggetto un massimo di n. 10.000.000 di Azioni, pari a circa il 2,5% delle Azioni in circolazione, per un controvalore massimo determinato in Euro 20 milioni.



Il prezzo di acquisto di ciascuna Azione (i) non potrà essere inferiore o superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dall’Azione su Euronext Milan nel giorno di borsa aperta precedente a quello in cui viene effettuata l’operazione di acquisto e (ii) non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata su Euronext Milan nel momento in cui l’acquisto viene effettuato.



Il Programma avrà inizio in data 8 giugno 2026 e terminerà entro il 30 novembre 2026.



Gli acquisti di Azioni nell’ambito del Programma saranno effettuati sul mercato regolamentato Euronext Milan. Come sopra indicato, gli acquisti saranno effettuati da Kepler Cheuvreux, in qualità di intermediario indipendente.



Alla data del presente comunicato Safilo S.p.A. detiene n. 22.945.488 Azioni, pari a circa il 5,5% delle Azioni attualmente emesse.

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