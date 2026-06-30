Safilo, buyback per 680 mila euro

(Teleborsa) - Safilo Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 8 giugno
2026, ha comunicato di aver acquistato
, dal 22 al 26 giugno 2026, complessivamente 400.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 1,700494 euro per azione, per un controvalore
pari a 680.197,52 euro
.
Al 26 giugno, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessivamente 1.200.000 azioni ordinarie proprie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 24.145.488 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,80% delle azioni in circolazione.
Intanto, a Piazza Affari, il produttore di occhiali da sole e da vista
fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 1,686 euro, con un calo dello 0,65%.