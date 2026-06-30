Milano 11:09
51.372 +0,41%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 11:09
10.539 +0,52%
Francoforte 11:09
24.850 +0,90%

Safilo, buyback per 680 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Safilo, buyback per 680 mila euro
(Teleborsa) - Safilo Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 8 giugno 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 22 al 26 giugno 2026, complessivamente 400.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 1,700494 euro per azione, per un controvalore pari a 680.197,52 euro.

Al 26 giugno, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessivamente 1.200.000 azioni ordinarie proprie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 24.145.488 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,80% delle azioni in circolazione.

Intanto, a Piazza Affari, il produttore di occhiali da sole e da vista fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 1,686 euro, con un calo dello 0,65%.

Condividi
```