Londra: ingrana la marcia Anglo American
(Teleborsa) - Ottima performance per la società mineraria, che scambia in rialzo del 4,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Anglo American resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 37,21 sterline. Supporto visto a quota 36,58. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 37,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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