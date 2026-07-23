Londra: ingrana la marcia Anglo American

(Teleborsa) - Ottima performance per la società mineraria , che scambia in rialzo del 4,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Anglo American resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 37,21 sterline. Supporto visto a quota 36,58. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 37,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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