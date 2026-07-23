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Londra: amplia il rialzo Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia il rialzo Anglo American
Grande giornata per la società mineraria, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,44%.
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