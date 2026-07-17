Londra: rosso per Anglo American

(Teleborsa) - Retrocede la società mineraria , con un ribasso del 2,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Anglo American mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 33,97 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 33,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```