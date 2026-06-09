AllianceBernstein quota in Borsa Italiana due nuovi ETF azionari a gestione attiva

(Teleborsa) - AllianceBernstein, primaria società globale di investimento con 881 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato oggi la quotazione di due nuovi ETF azionari in Borsa Italiana: AB Global Research Advanced UCITS ETF e AB Global Disruptors UCITS ETF. I nuovi lanci ampliano ulteriormente la piattaforma europea di ETF attivi di AB, dopo il debutto iniziale avvenuto il mese scorso.



“L’azionario è un ambito in cui la gestione attiva continua a mantenere una forte rilevanza, soprattutto in un contesto caratterizzato da cambiamenti strutturali e da una crescita disomogenea. Con Global Research Advanced e Global Disruptors offriamo agli investitori due modalità distinte di accesso ai mercati azionari globali: una focalizzata sulla generazione di alfa costante con attenzione al rischio e l’altra orientata a cogliere i trend trasformativi di lungo periodo”, ha dichiarato Julie Gunts, Head of ETF Strategy and Partnerships di AllianceBernstein. “Il lancio di questi due ETF azionari rappresenta la fase successiva nello sviluppo della piattaforma europea di ETF attivi di AB, con un’ulteriore espansione dell’offerta prevista nel tempo”.



Entrambi i fondi sono ETF UCITS a gestione attiva, progettati per integrare i portafogli dei clienti offrendo un accesso differenziato alle opportunità dell’azionario globale attraverso l’approccio di investimento attivo di AB. Gli ETF saranno quotati anche su Börse Xetra, sul London Stock Exchange, e sul SIX Swiss Exchange.



Nel dettaglio, Global Research Advanced UCITS ETF utilizza una combinazione di ricerca fondamentale e ricerca quantitativa, insieme a strumenti proprietari di ottimizzazione, per costruire un portafoglio diversificato di titoli azionari che mira a offrire rendimenti interessanti e costanti rispetto al mercato azionario generale, mantenendo sotto controllo il rischio attivo.



Global Disruptors UCITS ETF, dal canto suo, utilizza una combinazione di processo di investimento top-down e bottom-up per selezionare titoli azionari caratterizzati da superiori prospettive di crescita nel lungo periodo. Mira a investire in leader dell’innovazione “disruptive”, ovvero società che guidano l’innovazione globale nei rispettivi settori.



“Stiamo osservando una domanda crescente da parte dei clienti per strategie azionarie a gestione attiva in formato ETF, in particolare per quelle che combinano opportunità globali con insight realmente differenziati e basati sulla ricerca. Questi prodotti ampliano le modalità con cui i clienti possono accedere alle capacità di investimento attivo di AllianceBernstein, integrando al contempo la nostra più ampia offerta di ETF e fondi in Europa”, ha dichiarato Honor Solomon, CEO EMEA di AllianceBernstein. “Insieme ai nostri ETF obbligazionari, questi lanci dimostrano il nostro impegno nel fornire soluzioni attive innovative e orientate a obiettivi concreti, nei formati richiesti dai nostri clienti”.



Attualmente AB gestisce oltre 19 miliardi di dollari attraverso 32 ETF a livello globale, distribuiti tra Stati Uniti, Asia e Australia.

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