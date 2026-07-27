ETF, AUM globale sfonda quota 22 trilioni di dollari a fine giugno. iShares e Vanguard i leader

L'analisi di LSEG Lipper

(Teleborsa) - Gli assets under management (AUM) degli ETF globali hanno raggiunto quota 22.097,5 miliardi di dollari alla fine di giugno 2026 (da 21.983,6 miliardi di dollari al 31 maggio 2025), secondo un'analisi di LSEG Lipper. Nello specifico, l'incremento di 113,9 miliardi di dollari del patrimonio gestito a giugno è stato trainato dai flussi netti (+285,3 miliardi di dollari), mentre la performance dei mercati sottostanti ha comportato una riduzione di 171,4 miliardi di dollari.



AUM per tipologia di asset



Gli ETF azionari (17.199,1 miliardi di dollari) detengono la maggior parte del patrimonio a fine giugno, seguiti dagli ETF obbligazionari (3.492,0 miliardi di dollari), dagli ETF alternativi (717,6 miliardi di dollari), dagli ETF sulle materie prime (431,8 miliardi di dollari), dagli ETF monetari (140,7 miliardi di dollari), dagli ETF a gestione mista (99,4 miliardi di dollari) e da altri ETF (16,9 miliardi di dollari).



Flussi per tipologia di asset



A giugno, gli afflussi nel mercato globale degli ETF sono stati trainati dagli ETF azionari (+202,1 miliardi di dollari), seguiti dagli ETF obbligazionari (+65,3 miliardi di dollari), dagli ETF alternativi (+24,7 miliardi di dollari) e dagli ETF a gestione mista (+3,3 miliardi di dollari).



Al contrario, gli ETF monetari (-0,9 miliardi di dollari), gli altri ETF (-1,9 miliardi di dollari) e gli ETF sulle materie prime (-7,3 miliardi di dollari) hanno registrato deflussi nel corso del mese.



AUM per classificazioni



Le classificazioni LSEG Lipper forniscono maggiori informazioni sulla struttura e la concentrazione dell'AUM all'interno del mercato. Alla fine di giugno, il patrimonio gestito più elevato era detenuto dagli ETF classificati come Equity U.S. (7.778,2 miliardi di dollari), seguiti da Equity Global ex U.S. (1.341,5 miliardi di dollari), Equity U.S. Small & Mid Cap (1.216,5 miliardi di dollari), Equity Global (1.022,2 miliardi di dollari) e Equity Japan (907,1 miliardi di dollari). Queste cinque classificazioni rappresentavano il 55,51% del patrimonio gestito complessivo del settore globale degli ETF, mentre le 10 classificazioni con il maggior patrimonio gestito, messe insieme, rappresentavano il 69,88%.



AUM per promotori



L'analisi di LSEG Lipper ha inoltre evidenziato un'elevata concentrazione: solo 239 degli 832 promotori di ETF analizzati detenevano un patrimonio pari o superiore a 1 miliardo di dollari, per un totale di 21.984,1 miliardi di dollari alla fine di giugno. Il maggiore promotore di ETF a livello globale, iShares (6.332,2 miliardi di dollari), deteneva il 28,66% del patrimonio gestito complessivo, davanti al secondo promotore, Vanguard (4.966,5 miliardi di dollari), e al terzo, State Street SPDR (2.247,1 miliardi di dollari). I primi 10 promotori detenevano un patrimonio gestito di 17.219,9 miliardi di dollari, pari al 77,93% del patrimonio gestito complessivo nel settore globale degli ETF.

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