ETF in Europa, AUM record a 3,1 trilioni di euro a fine giugno. iShares e Amundi i leader

L'analisi di LSEG Lipper

(Teleborsa) - Gli assets under management (AUM) dell'industria degli ETF in Europa hanno raggiunto quota 3.099,5 miliardi di euro a fine giugno 2026, da 2.578,3 miliardi di euro al 31 dicembre 2025, secondo un'analisi di LSEG Lipper. Nello specifico, l'incremento del patrimonio gestito di 521,2 miliardi di euro nel primo semestre del 2026 è stato trainato dalla performance dei mercati sottostanti (+299,5 miliardi di euro), mentre i flussi netti in entrata stimati hanno contribuito con 221,7 miliardi di euro al patrimonio gestito.



Il secondo trimestre del 2026 ha segnato un nuovo record per il settore degli ETF europei, con il patrimonio gestito in ETF in Europa che ha superato per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di euro a maggio, raggiungendo i 3.099,5 miliardi di euro a fine giugno.



Per quanto riguarda la struttura complessiva del settore degli ETF europei, non sorprende che gli ETF azionari (2.430 miliardi) detengano la maggior parte degli attivi, seguiti dagli ETF obbligazionari (542,3 miliardi), dagli ETF sulle materie prime (57,5 miliardi), dagli ETF monetari (54,1 miliardi), dagli ETF alternativi (10,3 miliardi) e dagli ETF a gestione mista (5,4 miliardi).



Flussi negli ETF per asset



Gli afflussi nel settore degli ETF in Europa nel corso del primo semestre 2026 sono sulla buona strada per raggiungere un nuovo massimo storico annuale alla fine del 2026, prevede LSEG Lipper. Come prevedibile, a causa dell'inizio della guerra in Medio Oriente, marzo 2026 è stato il mese con i minori afflussi negli ETF (+10,5 miliardi) per il 2026 finora. Ciononostante, gli afflussi di marzo dimostrano la resilienza dei flussi di capitale verso gli ETF in Europa, soprattutto se si considera che i fondi comuni di investimento europei hanno registrato deflussi complessivi nello stesso mese.



Nonostante il contesto di mercato piuttosto difficile, gli afflussi nel settore degli ETF in Europa per il primo semestre del 2026 sono stati trainati dagli ETF azionari (+170,8 miliardi di euro), seguiti dagli ETF obbligazionari (+39 miliardi di euro), dagli ETF monetari (+11,1 miliardi di euro), dagli ETF sulle materie prime (+0,6 miliardi di euro), dagli ETF a gestione mista (+0,2 miliardi di euro) e dagli ETF alternativi (+0,02 miliardi di euro).



Secondo il rapporto, i flussi relativamente elevati verso i prodotti del mercato monetario potrebbero essere un segnale di una fuga verso beni rifugio da parte degli investitori europei per evitare la volatilità dei mercati obbligazionari o un possibile aumento dei tassi, dato che l'inflazione potrebbe crescere a seguito dell'aumento del prezzo del petrolio.



L'andamento dei flussi netti per il primo semestre è stato "alquanto sorprendente". In particolare, gli elevati afflussi di gennaio (+48,2 miliardi di euro) e febbraio (+48,7 miliardi di euro) hanno fatto registrare in entrambi i mesi un nuovo record per gli afflussi mensili negli ETF in Europa, portandoli a un livello senza precedenti. Il precedente record per gli afflussi mensili negli ETF in Europa si attestava a 39,6 miliardi di euro (ottobre 2025).



"Questi flussi dimostrano che l'adozione degli ETF da parte di ogni tipologia di investitore è in ulteriore crescita in Europa, nonostante l'opinione di alcuni osservatori di mercato che potrebbero ravvisare una saturazione nell'utilizzo degli ETF o un cambiamento di sentiment verso i fondi comuni di investimento a gestione attiva", viene sottolineato.



AUM per classificazione



Le classificazioni LSEG Lipper forniscono maggiori informazioni sulla struttura e la concentrazione del patrimonio gestito nel settore europeo degli ETF. L'AUM più elevato alla fine di giugno era detenuto dagli ETF classificati come Equity U.S. (732,2 miliardi di euro), seguiti da Equity Global (616,1 miliardi), Equity Europe (248,2 miliardi), Equity Emerging Markets Global (177,2 miliardi) e Equity Sector Information Technology (85,5 miliardi).



Questi cinque gruppi di riferimento rappresentavano 1.859,2 miliardi di euro, pari al 59,98%, del patrimonio complessivo, mentre le prime 10 classificazioni rappresentavano 2.124,4 miliardi di euro, pari al 68,54%.



AUM per promotore



L'analisi di LSEG Lipper ha inoltre evidenziato un'elevata concentrazione per promotore: solo 39 dei 108 promotori di ETF in Europa detenevano un patrimonio pari o superiore a 1 miliardo di euro, per un totale di 3.088 miliardi di euro. Il maggiore promotore di ETF in Europa, iShares (1.265 miliardi di euro), rappresentava il 40,81% del patrimonio gestito complessivo. Questa cifra è di gran lunga superiore a quella del secondo promotore, Amundi ETF (402 miliardi di euro), e del terzo, Xtrackers (320,7 miliardi di euro).



I primi 10 promotori rappresentavano il 92,24% del patrimonio gestito complessivo nel settore degli ETF europei (2.859 miliardi di euro).



AUM per ETF



Alla fine di giugno, nel database LSEG Lipper erano presenti 4.989 strumenti (2.578 classi di azioni principali e 2.411 classi di azioni convenience) in Europa. Considerando l'andamento generale del mercato, non sorprende che anche il patrimonio in gestione a livello di ETF sia altamente concentrato. Solo 554 dei 2.578 ETF detenevano un patrimonio superiore a 1 miliardo di euro ciascuno. Questi ETF rappresentavano 2.679,1 miliardi di euro, ovvero l'86,44% del patrimonio complessivo del settore europeo degli ETF. I 10 ETF più grandi d'Europa rappresentavano 612,3 miliardi di euro, ovvero il 19,75% del patrimonio complessivo in gestione.



Al 30 giugno 2026, il più grande ETF in Europa per patrimonio gestito era l'iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), con 134,4 miliardi di euro, seguito da vicino dall'iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), con 127,4 miliardi. Al terzo posto si posizionava il Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis, con 74,7 miliardi, davanti al Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc, che raggiungeva 66,2 miliardi. A metà top ten troviamo l'Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc, con 49,2 miliardi, seguito dall'iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc con 38,9 miliardi e dallo StSt SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist con 37 miliardi. Chiudono la top ten l'iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc), con 30,5 miliardi, l'Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, con 27,8 miliardi, e infine l'iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc), con 26,2 miliardi di euro.

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