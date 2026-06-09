Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 160,324, con il supporto più immediato individuato in area 159,968. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 159,793.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)