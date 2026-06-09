Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
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Londra 8-giu
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Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 160,324, con il supporto più immediato individuato in area 159,968. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 159,793.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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