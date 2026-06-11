Milano 10:10
50.510 +0,96%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:10
10.312 +0,56%
Francoforte 10:10
24.225 +0,12%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che ha chiuso in rialzo a 10.294,3.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10.223,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.369,3. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10.152,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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