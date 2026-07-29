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Pesante il settore utility italiano (-0,81%), flessione scomposta per Italgas

Finanza, Indici settoriali
Pesante il settore utility italiano (-0,81%), flessione scomposta per Italgas
(Teleborsa) - Performance negativa per il comparto utility in Italia, che segue la scia ribassista disegnata dall'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 53.446,3, in discesa di 435,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities mostra un ribasso più marcato a 582, dopo aver avviato la seduta a 593.

Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, seduta molto negativa per Italgas, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,54%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto utility, andamento negativo per ERG, con una flessione del 2,02%.

Ribasso composto e controllato per Acea, che archivia la sessione in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.

Frazionale ribasso per Alerion Clean Power, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,95%.

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