Pesante il settore utility italiano (-0,81%), flessione scomposta per Italgas
(Teleborsa) - Performance negativa per il comparto utility in Italia, che segue la scia ribassista disegnata dall'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 53.446,3, in discesa di 435,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities mostra un ribasso più marcato a 582, dopo aver avviato la seduta a 593.
Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, seduta molto negativa per Italgas, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,54%.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto utility, andamento negativo per ERG, con una flessione del 2,02%.
Ribasso composto e controllato per Acea, che archivia la sessione in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.
Frazionale ribasso per Alerion Clean Power, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,95%.
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