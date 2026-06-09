Listini europei in frenata sul finale, il FTSE MIB si salva dopo i record

(Teleborsa) - Chiusura poco sopra la parità per il FTSE MIB, che nella giornata odierna ha aggiornato i massimi storici
(l'indice ha toccato i 50.208 punti), beneficiando soprattutto della seconda ondata di consolidamento del comparto bancario domestico. Tutte le Borse europee si sono però mangiate i guadagni nell'ultima parte della seduta
, con Francoforte e Londra che hanno chiuso in netto calo, dopo la virata in rosso degli indici statunitensi, con i titoli tecnologici che hanno perso slancio e gli investitori che sono cauti in vista dei dati sull'inflazione e dell'attesissima IPO di SpaceX.
In precedenza, i listini mostravano rialzi grazie ad aspettative più costruttive sul fronte geopolitico
, dopo le indicazioni di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran che stanno favorendo un ridimensionamento dei prezzi energetici. "Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo - ha detto oggi il presidente statunitense Donald Trump ai giornalisti - Potremmo avere almeno un'idea tra uno o due giorni". Sul fronte macroeconomico
, negli Stati Uniti ad aprile il deficit commerciale è leggermente migliorato
, in linea con le attese, a -55,9 miliardi di dollari da -56,6 miliardi di marzo grazie a un aumento dell’export più ampio di quello dell'import (+2,6% e +2% m/m, rispettivamente). Per quanto riguarda la politica monetaria
, cresce l'attesa per il rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea, che giovedì potrebbe mantenere un tono restrittivo, preludio a un ulteriore rialzo di 25 punti base a settembre; la BCE sarà la prima tra le principali banche centrali ad aumentare i tassi da quando la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha scatenato una crisi energetica e alimentato le pressioni inflazionistiche.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.278,9 dollari l'oncia, in calo dell'1,18%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,11%, scendendo fino a 87,56 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +75 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,80%. Tra gli indici di Eurolandia
scivola Francoforte
, con un netto svantaggio dello 0,74%, in rosso Londra
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia. Piazza Affari
archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 52.896 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,43%; sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,05%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Unipol
(+4,67%), Mediobanca
(+2,97%), BPER Banca
(+2,90%) e Italgas
(+2,79%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics
, che ha archiviato la seduta a -5,94%. Pessima performance per Prysmian
, che registra un ribasso del 4,24%. Spicca la prestazione negativa di Tenaris
, che scende del 3,13%. Stellantis
scende dell'1,90%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Tamburi
(+7,64%), El.En
(+5,89%), Cementir
(+4,77%) e Ascopiave
(+3,77%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alerion Clean Power
, che ha chiuso a -9,38%. Sessione nera per Maire
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,01%. In perdita Technogym
, che scende del 3,88%. Calo deciso per CIR
, che segna un -3,17%.