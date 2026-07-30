Borse europee positive con focus su trimestrali. A Milano soffre Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, con l'attenzione rivolta alle tante trimestrali in uscita. Madrid è la migliore, seguita a da Parigi e Milano, mentre Francoforte resta più indietro penalizzata dalla flessione di Adidas dopo risultati inferiori alle attese. Londra è poco sopra la parità dopo la decisione della Bank of England di mantenere invariati i tassi d'interesse.



Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti nel 2° trimestre il PIL preliminare ha segnato una crescita di +1,5% t/t ann., inferiore alle attese (+2%), ma con consumi in accelerazione al +3,2% da +0,5% precedente; sul fronte dei prezzi, il deflatore dei consumi privati di giugno, la misura di inflazione maggiormente monitorata dalla Fed, ha registrato una variazione di +3,7% a/a dal +4,1%, segnalando una moderazione delle pressioni inflazionistiche. In Eurozona, nel 2° trimestre il PIL è aumentato di +0,4% t/t da una variazione nulla nei primi tre mesi dell’anno, superando le attese (+0,2%), con tutti i principali paesi che hanno registrato un'espansione nel trimestre (+0,2% t/t per Germania, Francia e Italia e un'accelerazione a +0,7% per la Spagna).



L' Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,65%. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dell'1,03%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83,77 dollari per barile.



Sulla parità lo spread , che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,97%.



Tra gli indici di Eurolandia guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,50%, piccoli passi in avanti per Londra , che segna un incremento marginale dello 0,28%, e bilancio decisamente positivo per Parigi , che vanta un progresso dell'1,01%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 51.964 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 54.583 punti. In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+1,53%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star (+1,45%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+6,50%), Azimut (+4,89%), Saipem (+3,79%) e Prysmian (+3,01%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis , che prosegue le contrattazioni a -5,85%. Si concentrano le vendite su Hera , che soffre un calo dell'1,67%. Vendite su Italgas , che registra un ribasso dell'1,51%. Fiacca Inwit , che mostra un piccolo decremento dell'1,46%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+8,13%), Zignago Vetro (+8,10%), El.En (+5,03%) e Carel Industries (+4,26%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ascopiave , che prosegue le contrattazioni a -4,17%. Seduta negativa per SOL , che mostra una perdita del 2,56%. Sotto pressione Italmobiliare , che accusa un calo del 2,09%. Scivola BFF Bank , con un netto svantaggio dell'1,68%.

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