LU-VE Group, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Brilla il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che passa di mano con un aumento del 4,55%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di LU-VE Group . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 70,03 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 66,83. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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