Piazza Affari: giornata depressa per LU-VE Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con una flessione del 3,47%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LU-VE Group rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di LU-VE Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 68,53 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 65,83. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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