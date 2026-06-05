Piazza Affari: giornata depressa per LU-VE Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , con una flessione del 3,47%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LU-VE Group rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di LU-VE Group . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 68,53 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 65,83. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 64,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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