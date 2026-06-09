Rebirth, azioni proprie al 4,4% dopo scambio asset e partecipazione con azionista

(Teleborsa) - Rebirth , società italiana quotata su Euronext Growth Paris e specializzata nello sviluppo e nella gestione di patrimoni immobiliari, ha finalizzato un accordo quadro per la razionalizzazione di alcune partecipazioni azionarie e societarie, da attuarsi attraverso una serie di trasferimenti di asset che coinvolgono immobili e partecipazioni azionarie.



In particolare, Rebirth trasferirà a Soul Movie Group - azionista di Rebirth, con cui la società già collabora in diverse iniziative - una società proprietaria di un immobile adibito a studio televisivo, già occupato da Soul Movie Group in virtù di un contratto di locazione in essere e quindi fondamentale per l'attività svolta da Soul Movie, nonché due ulteriori unità immobiliari residenziali. In cambio, Rebirth acquisirà la piena proprietà di una prestigiosa villa precedentemente costruita dal Gruppo e riceverà 655.404 azioni della società al prezzo di 2,32 euro ciascuna, per un valore complessivo di 1.520.537,28 euro.



L'operazione si inserisce in un più ampio processo di gestione dinamica del portafoglio immobiliare e di investimento di Rebirth, finalizzato a una maggiore efficienza nell'allocazione degli asset, al rafforzamento della flessibilità operativa e all'ottimizzazione della struttura del capitale, anche attraverso l'aumento della disponibilità di azioni proprie da destinare a future operazioni di crescita e sviluppo. Il perfezionamento delle operazioni porterà il numero di azioni proprie detenute a 1.034.758, pari a circa il 4,38% dell'attuale capitale sociale.

Condividi

```