De' Longhi acquista azioni proprie per quasi 2,4 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De'Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 6 ed il 10 luglio 2026, complessivamente 64.033 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 37,4118 euro, per un controvalore pari a 2.395.587,70 euro.
A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 10 luglio il Produttore di elettrodomestici detiene 2.641.061 azioni proprie, corrispondenti all'1,7456% del numero complessivo di azioni ordinarie.
A Milano, oggi, De' Longhi allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dell'1,34%.
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