Milano 17:35
52.809 +0,37%
Nasdaq 20:32
29.278 -1,84%
Dow Jones 20:32
52.468 -0,32%
Londra 17:35
10.498 +0,01%
Francoforte 17:35
25.114 +0,19%

De' Longhi acquista azioni proprie per quasi 2,4 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
De' Longhi acquista azioni proprie per quasi 2,4 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De'Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 6 ed il 10 luglio 2026, complessivamente 64.033 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 37,4118 euro, per un controvalore pari a 2.395.587,70 euro.

A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell'ambito dello Share Buy-Back, al 10 luglio il Produttore di elettrodomestici detiene 2.641.061 azioni proprie, corrispondenti all'1,7456% del numero complessivo di azioni ordinarie.

A Milano, oggi, De' Longhi allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dell'1,34%.


Condividi
```