Smart Capital, la controllata Smart4Mechanics acquista il 40% di Cavalli Elettroerosioni

(Teleborsa) - Smart Capital comunica che la propria controllata Smart4Mechanics, unitamente a ITA Defence, joint venture partecipata da Streparava

e Castellini, ha raggiunto gli accordi per l’acquisizione totalitaria di Cavalli Elettroerosioni.



In particolare, - riporta un comunicato - si prevede che Smart4Mechanics rilevi il 40% del capitale di Cavalli Elettroerosioni e il restante 60% sia invece detenuto da ITA Defence.



Nel 2025 Cavalli Elettroerosioni ha registrato ricavi pari a 2,2 milioni e un EBITDA margin del 28%.

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