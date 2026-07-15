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Smart Capital, la controllata Smart4Mechanics acquista il 40% di Cavalli Elettroerosioni

Finanza
Smart Capital, la controllata Smart4Mechanics acquista il 40% di Cavalli Elettroerosioni
(Teleborsa) - Smart Capital comunica che la propria controllata Smart4Mechanics, unitamente a ITA Defence, joint venture partecipata da Streparava
e Castellini, ha raggiunto gli accordi per l’acquisizione totalitaria di Cavalli Elettroerosioni.

In particolare, - riporta un comunicato - si prevede che Smart4Mechanics rilevi il 40% del capitale di Cavalli Elettroerosioni e il restante 60% sia invece detenuto da ITA Defence.

Nel 2025 Cavalli Elettroerosioni ha registrato ricavi pari a 2,2 milioni e un EBITDA margin del 28%.
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