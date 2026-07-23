TIM conclude la prima tranche del buyback con l'acquisto di 14 milioni di azioni

(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver concluso, con gli acquisti effettuati il 20 e 21 luglio 2026, la prima tranche del programma di buyback avviata il 27 maggio 2026.



Nelle due giornate la società ha acquistato 3.347.826 azioni proprie a un prezzo medio per azione pari a 7,6980 euro, per un corrispettivo complessivo di 25.771.713,95 euro.



Complessivamente, la prima tranche si è conclusa con l'acquisto di 14 milioni di azioni ordinarie, pari a circa lo 0,66% del capitale sociale, a un prezzo medio di 7,7840 euro per azione e per un investimento complessivo di 108.976.286,89 euro.



Il programma di riacquisto approvato dall'assemblea degli azionisti del 15 aprile 2026 prevede l'acquisto di un massimo di 70 milioni di azioni per un controvalore complessivo fino a 400 milioni di euro.



Al 23 luglio 2026 TIM detiene complessivamente 2.465.878 azioni proprie, pari a circa lo 0,12% del capitale sociale, considerando sia le azioni già in portafoglio prima dell'avvio del buyback sia l'assegnazione di titoli nell'ambito dei piani di incentivazione di lungo termine.



Nel frattempo, a Milano, appiattita la performance della compagnia telefonica , con i prezzi allineati a 7,574 euro.









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