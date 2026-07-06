CVC raccoglie 3 miliardi di euro per il fondo CVC Catalyst focalizzato sull'Europa, quasi doppio rispetto al target

(Teleborsa) - CVC Capital Partners ha raccolto circa 3 miliardi di euro (3,4 miliardi di dollari) per CVC Capital Partners Catalyst III, il proprio fondo di private equity mid-market focalizzato sull'Europa.



La dimensione finale del fondo - si legge in una nota - è quasi il doppio rispetto al target di 1,75 miliardi di euro (2,0 miliardi di dollari), dopo che Catalyst III ha già realizzato due investimenti con le acquisizioni di WithSecure alla fine del 2025 e di WillowWood nel giugno 2026, disponendo inoltre di una solida pipeline di opportunità.



CVC Catalyst è una strategia di private equity multisettoriale specializzata in società midmarket di elevata qualità e orientate alla crescita, con investimenti in equity inferiori a 250 milioni di euro e prevalentemente basati in Europa.



Rob Lucas, CEO di CVC, ha dichiarato: "Il successo di questa raccolta rappresenta un importante traguardo nel percorso di espansione della nostra piattaforma leader nel private equity. Non solo testimonia la forte fiducia degli investitori nel nostro consolidato track record di creazione di valore lungo l'intero ciclo di mercato, ma anche la fiducia che ripongono nella nostra piattaforma, nei nostri professionisti e nella nostra capacità di innovare nei mercati privati. Facendo leva sui punti di forza del Network CVC, CVC Catalyst rafforza ulteriormente la nostra capacità di affiancare aziende di primo piano e i rispettivi management team in un mercato europeo del mid-market dinamico e in rapida evoluzione".

Condividi

```