ENAV, ingresso di Ivan Rebernik come Chief People & Corporate Services
(Teleborsa) - ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha reso noto che da oggi Ivan Rebernik entra a far parte del Gruppo come Chief People & Corporate Services.
Rebernik ha iniziato il proprio percorso professionale nel Gruppo Enel, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità sia nelle Human Resources sia nelle Business Line. In questo contesto ha guidato processi, canali e sistemi di customer service a supporto del mercato libero, contribuendo a importanti programmi di trasformazione organizzativa, digitale e operativa.
Successivamente ha assunto il ruolo di Direttore Personale, Organizzazione e Facility di Open Fiber, contribuendo alla fase di avvio e sviluppo della società. In tale posizione ha avuto la responsabilità di numerose funzioni corporate, tra cui Sostenibilità, Security e Cyber Security, HSEQ, Comunicazione Interna, Facility Management e General Services. Ha inoltre accompagnato la crescita di una delle principali infrastrutture digitali del Paese, guidando la definizione dell'assetto organizzativo, l'evoluzione dei modelli di people management e lo sviluppo della cultura aziendale.
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