ENAV, ingresso di Ivan Rebernik come Chief People & Corporate Services

(Teleborsa) - ENAV , società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha reso noto che da oggi Ivan Rebernik entra a far parte del Gruppo come Chief People & Corporate Services.



Rebernik ha iniziato il proprio percorso professionale nel Gruppo Enel , ricoprendo incarichi di crescente responsabilità sia nelle Human Resources sia nelle Business Line. In questo contesto ha guidato processi, canali e sistemi di customer service a supporto del mercato libero, contribuendo a importanti programmi di trasformazione organizzativa, digitale e operativa.



Successivamente ha assunto il ruolo di Direttore Personale, Organizzazione e Facility di Open Fiber, contribuendo alla fase di avvio e sviluppo della società. In tale posizione ha avuto la responsabilità di numerose funzioni corporate, tra cui Sostenibilità, Security e Cyber Security, HSEQ, Comunicazione Interna, Facility Management e General Services. Ha inoltre accompagnato la crescita di una delle principali infrastrutture digitali del Paese, guidando la definizione dell'assetto organizzativo, l'evoluzione dei modelli di people management e lo sviluppo della cultura aziendale.

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