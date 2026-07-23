Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Pressione sulla prima banca tedesca come assets, che tratta con una perdita del 2,15%.
L'andamento di Deutsche Bank nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico della banca d'affari tedesca è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,97 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,32. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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